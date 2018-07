Due incidenti ravvicinati in A4 (foto)

Un Tir e un camion per il trasporto delle automobili si sono tamponati circa tre chilometri prima dello svincolo di Palmanova, in direzione Venezia. Tutto bloccato fino a Villesse.Un altro sinistro si è verificato nel tratto tra Latisana e San Giorgio di Nogaro in direzione Trieste.

Ennesimi incidenti di una striscia che ormai va avanti da troppo tempo. Le dinamiche per entrambi i sinistri sono al vaglio delle forze di polizia.

La foto dello scontro di Palmanova è del lettore Diego Komar che ringraziamo.

La notizia in aggiornamento.