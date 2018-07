Incidente in A4 fra San Giorgio e il bivio A4/A23

Chiuso lo svincolo in entrata a San Giorgio di Nogaro, in direzione Trieste, a causa di un tamponamento fra due mezzi pesanti – che non ha avuto conseguenze per le persone - accaduto oggi, giovedì 5 luglio, verso le 15,30 lungo la A4 fra San Giorgio di Nogaro e il bivio A4/A23 (nodo di Palmanova) in direzione Trieste. Sul posto sono intervenuti il personale di Autovie Venete, la Polizia Stradale e i soccorsi meccanici che hanno rimosso uno dei due mezzi coinvolti nel sinistro. Attualmente (ore 16,00) si registrano code fra Latisana e il bivio A4/A23 in direzione Trieste.