Auto contro un portone ad Aurisina: 78enne a Cattinara

Un aziano perde il controllo dell'auto e finisce contro un portone. È successo oggi alle 13 in località Aurisina: per cause in corso di accertamento un 78enne residente nelle vicinanze ha perso il controllo della sua lancia Ypsilon andando a sbattere contro il portone di ingresso di un'abitazione. L'uomo è stato trasportato all'ospedale di Cattinara dagli operatori del 118. Sul posto le stazioni dei Carabinieri di Aurisina e di Prosecco per la viabilità.