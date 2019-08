Auto cappottata dopo la galleria Carso: chiusa l'uscita per Cattinara

Un'auto finisce contro il guardrail subito dopo la galleria Carso in direzione Trieste, il mezzo si cappotta con quattro persone dentro. È successo oggi, lunedì 5 agosto alle 11:30 circa: sul posto sono arrivati la Polizia stradale e i Vigili del fuoco che hanno estratto dal mezzo incidentato i passeggeri, di cui ancora non si conoscono le condizioni di salute. I feriti sono stati trasportati dagli operatori del 118 al pronto soccorso del vicino ospedale. L'uscita per Cattinara, in attesa della rimozione dell'auto, è stata chiusa al traffico.

Notizia in aggiornamento.