Scontro auto-moto in via dell'Istria: diciottenne sbalzato contro i bidoni della spazzatura

Incidente questa mattina attorno alle 8 in via dell'Istria all'altezza del civico 57.

Un'auto è finita contro una moto, sbalzando il motociclista, un ragazzo di 18 anni, che è finito contro i bidoni della spazzatura. Non sono ancora note le dinamiche dell'incidente.

Sul posto sono tempestivamente intervenuti un'ambulanza in codice giallo e i vigili urbani.

Il giovane è stato trovato cosciente ed ha riportato traumi agli arti inferiori e contusioni multiple. Il diciottenne è stato quindi trasportato all'ospedale di Cattinara in codice verde.