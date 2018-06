Incidente auto-moto-camper a Sistiana: motociclista in codice rosso all'ospedale

Brutto incidente questa mattina, domenica 17 giugno, attorno alle 13.40 sul raccordo autostradale a circa 5 Km da Sistiana in direzione Venezia per un’incidente stradale: coinvolti una moto, un’autovettura e un camper.

Dalle prime ricostruzioni sembra che un'auto abbia speronato una moto e che questa a causa dell'impatto sia stata sbalzata in aria. Le cause dell’incidente sono tuttavia ancora da accertare.

Sul posto 118, Vigili del fuoco e Polizia stradale.

Giunti sul posto i Vigili del fuoco hanno messo in sicurezza i mezzi coinvolti nel sinistro e hanno dato assistenza ai feriti in attesa dell’arrivo del personale sanitario.

Il motociclista è stato elitrasportato all’ospedale in codice rosso per il grave trauma toracico, mentre la signora che si trovava alla guida dell’automobile è stata trasportata al nosocomio con l’ambulanza per un trauma alla spalla.