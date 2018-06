Scontro auto-moto in via Piccolomini: un ferito a Cattinara

Incidente stradale ieri pomeriggio, 18 giugno, attorno alle 18 in Via Enes Silvio Piccolomini all'incrocio con Vialle XX settembre, tra un'auto e una moto.

Il conducente della moto è stato sbalzato contro il muro a causa dell'urto riportando un trauma cranio facciale. Sul posto sono interventuti automedica e ambulanza, Polizia Locale e Polizia di Stato. L'uomo è stato quindi trasportato al Pronto soccorso di Cattinara in codice giallo.