Incidente auto-scooter ieri sera, lunedì 20 agosto, verso le 20.30 in piazza Vico.

Coinvolti una Peugeot 206 ed uno scooter Honda condotti da due donne.

L'auto dopo aver percorso via Bramante in direzione via del Bosco ha omesso di dare la precedenza allo scooter proveniente da via San Giacomo in monte.

Sul posto sono intervenuti Polizia Locale e 118 con due ambulanze.