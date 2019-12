Scontro tra auto e scooter in via Brigata Casale: un ferito all'ospedale

Uno schianto tra un'auto e uno scooter si è verificato alle 8 del mattino in via Brigata Casale. Sul posto sono intervenuti gli operatori del 118, che hanno portato un ferito all'ospedale di Cattinara, sembra in condizioni non gravi. Sul posto la Polizia Locale per i rilievi e la viabilità. Notizia in aggiornamento.