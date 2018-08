Alle ore 7.50 circa i vvf del distaccamento di Muggia (TS) sono intervenuti in via Travnik per un incidente stradale auto motociclo. I vvf hanno provveduto a mettere in sicurezza i veicoli e l'area del sinistro. Il motociclista è stato preso in carico dal personale sanitario del 118. Sul posto la Polizia stradale.