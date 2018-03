Non si ferma allo stop e colpisce uno scooter: 41enne all’ospedale

Brutto incidente avvenuto questa mattina, venerdì 9 marzo, alle 8.15 all’incrocio tra via Commerciale e via dei Cordaroli: un’auto, una Mercedes condotta da uomo F.B. del 71, ha impegnato l’incrocio senza rispettare lo stop e ha colpito uno scooter Piaggio Vespa, condotto da una donna, P.M. del 57.

Dopo il violento impatto, la scooterista è rimasta a terra ed è stata soccorsa dal personale del 118 giungo sul posto: dopo averla messa su una barella, l’ambulanza l’ha trasportata (non in pericolo di vita) all’ospedale di Cattinara per le cure e accertamenti del caso.

Sul luogo dell’incidente anche la Polizia locale che si è occupata dei rilievi di legge, ma sopratutto della direzione del traffico andato in tilt per circa 30 minuti a causa dell’ora di punta.