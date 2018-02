Scontro auto-scooter in via Timeus: due feriti a Cattinara

Scontro auto-scooter questo pomeriggio attorno alle ore 16 . Una Mercedes 200, condotta da un cinquantunenne procedeva lungo via Crispi e si è scontrata con uno scooter Piaggio Liberty condotto da un coetaneo, iniziali S.C.

Sul posto due pattuglie della polizia locale che hanno chiuso la via per circa un'ora per i rilievi di rito.

Non è ancora nota la dinamica dell'incidente.

Presenti anche due ambulanze e un automedica.

I due uomini, entrambi feriti, sono stati trasportati all'ospedale di Cattinara: gravi in particolare i traumi riporatti dallo scooterista che in ogni caso non sarebbe in pericolo di vita.