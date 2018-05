Incidente auto-scooter a Valmaura: ferito un settantenne

Incidente avvenuto questa mattina verso le 9 all'altezza di piazzale Valmaura 8, a pochi metri da via Carpineto in direzione Famila. Sono rimasti coinvolti una Fiat Punto, condotta da una donna di 58 anni, iniziali P.P., un Kymco Agility, guidato da un uomo del'48, iniziali P.F., l'unico rimasto ferito, e un Audi A5, condotta da un uomo, L.M. del '54.

La Fiat Punto stava provenendo dal Famila quando, superata via Carpineto, si è fermata per svoltare a sinistra in un passo carrabile. Il Kymco proveniente dall'altra direzione, appena ripresa la marcia e dopo aver controllato che non arrivassero veicoli da dietro, non si è però accorto dell'auto che girava. Tentando di evitare la Punto lo scooter è così andato a finire nella corsia opposta, schiantandosi sull'Audi A5.

Sul posto sono intervenuti polizia locale, vigili del fuoco e 118. Non si sono verificati particolari disagi al traffico. Il settantenne alla guida dello scooter fortunatamente non è in gravi condizioni.