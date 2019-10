Incidente ad Aquilinia: motociclista all'ospedale, coinvolto un autobus

Un incidente che ha coinvolto un autobus e un motociclo si è verificato oggi, venerdì 11 ottobre, intorno alle 9 del mattino. È successo alla fine della galleria di Aquilinia. Sul posto è intervenuta un'ambulanza del 118 e gli operatori della Polizia Locale. Il motociclista, un uomo di 45 anni, è stato trasportato all'ospedale di Cattinara in codice giallo per un trauma dorso lombare. Non sarebbe in pericolo di vita.