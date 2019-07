Schianto auto - camion in A4: sul posto Vigili del fuoco ed elisoccorso

Un violento schianto con feriti tra un'auto e un camion in A4, all'altezza di Palazzolo dello Stella (Udine), questa mattina intorno alle 7. Come riporta Telefriuli il tamponamento si è verificato in direzione Venezia e il Coa di Udine sta coordinando i Vigili del fuoco, l'elisoccorso, la Polizia stradale di Palmanova e i mezzi di Autovie Venete. Ancora non si conosce il numero dei feriti e la gravità dei traumi. Notizia in aggiornamento.