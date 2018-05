Furgone contro il bus in via Carducci: traffico in tilt per un'ora

Il fatto si è verificato oggi, 23 maggio, alle 13.50 in via Carducci, angolo via Valdirivo. L'incidente ha coinvolto un autobus, linea 26 della Trieste Trasporti, condotto da G.S. del 1988, e un autocarro Mitsubishi, condotto da M.Z. del 1972.

Dopo l'urto, i passeggeri sono scesi dall'autobus e, fortunatamente, non c'è stato alcun ferito. Illesi anche i due conducenti dei mezzi coinvolti.

L'auto, invece, ha riportato diversi danni materiali ed è stato necessario l'intervento di un autocarro.

Conseguenze anche sul traffico vista l'ora e la posizione, infatti l'autobus, per circa un'ora, ha occupato la Carducci-Milano impedendo il passaggio alle altre vetture.

Sul posto Polizia locale per i rilievi e la viabilità e 118.

