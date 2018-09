Spavento a Valmaura, tir si schianta e prende fuoco

Attimi di spavento questa notte a Valmaura quando poco prima delle tre un Tir sarebbe andato a sbattere contro uno spartitraffico. Nelle foto inviateci da un nostro lettore - che ringraziamo - si nota anche l'intervento dei Vigili del Fuoco accorsi sul posto per domare le fiamme del tir che aveva preso fuoco. Le segnalazioni sono arrivate immediatamente. Lo spavento per le persone è stato tale che in molti sono stati svegliati dal forte impatto del camion contro lo spartitraffico.

Le dinamiche del sinistro sono ancora da accertare.