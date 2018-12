Una macchina si cappotta sulla curva dell'Italcementi, chiusa la GVT

Una donna al volante della sua automobile si è cappottata da sola sulla ex GVT all'altezza della curva dell'Italcementi. Ennesimo sinistro in un punto critico dell'arteria stradale. Sul posto anche i Vigili del Fuoco, Polizia e Carabinieri. La conducente, da prime indiscrezioni, non sarebbe in gravi condizioni