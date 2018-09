Incidente questa mattina poco dopo le 11 per un aereo di Alitalia, mentre decollava dall'aeroporto di Ronchi in direzione Roma.

Come riportato da Rai Fvg un volatile è andato a finire in uno dei motori mettendolo così fuori uso. L'aereo è perciò dovuto rientrare effettuando la procedura di emergenza. Fortunatamente nessuno dei 90 passeggeri a bordo è rimasto ferito.