Incidente in Ferriera: esplode un tubo del gas

Incidente in Ferriera, alle 16.15 di ieri, 27 gennaio, si è verificata l'esplosione di un tubo con del gas all'interno. Non ci sono stati feriti. Lo rende noto l'assessore regionale alla Difesa dell'Ambiente Fabio Scoccimarro: "Ora l'azienda dovrà fornire una relazione che gli uffici competenti valuteranno- ha detto . Già qualche giorno fa, quindi prima di quest'ultimo episodio, e anche in virtù delle segnalazioni giunte dai residenti sulla qualità dell'aria, avevo chiesto ai miei direttori e funzionari un incontro con la società per predisporre un cronoprogramma amministrativo e tecnico su questa fase storica relativa alla chiusura dell'area a caldo Un tanto per poi convocare una conferenza stampa in cui dare notizia ai cittadini di quanto sta avvenendo nello stabilimento di Servola".

"La trattativa per gli ultimi dettagli ambientali, occupazionali e imprenditoriali delle istituzioni con le società Siderurgica Triestina e Gruppo Arvedi non prevede deroghe alle autorizzazioni né ai controlli dell'Arpa FVG e della Direzione Difesa dell'Ambiente", ha detto l'assessore, ribadendo "l'impegno di tutti affinché si trovi l'intesa pubblico-privata sull'accordo di programma della Ferriera di Servola che prevede lo spegnimento e dismissione dell'area a caldo. Parallelamente all'azione politica, tuttavia vi è quella tecnico-amministrativa che monitora l'impianto di Servola". A proposito dei controlli e dell'attenzione continua sullo stabilimento degli organi regionali, Scoccimarro ha ricevuto rassicurazioni "che voglio estendere alla cittadinanza in merito all'"incidente" odierno".