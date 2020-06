Dopo lo svio di un treno da Udine a Trieste con 22 persone a bordo nel tardo pomeriggio di ieri sulla linea ferroviaria all'altezza di Miramare, il danno ai binari si è rivelato complesso ed è stato necessario chiudere la linea per almeno un giorno. Al momento, causa lavori, la tratta da Trieste a Monfalcone è servita da un bus sostitutivo. Nell'incidente non ci sono stati feriti ma due passeggeri, il capotreno e il macchinista sono stati accompagnati all'ospedale per accertamenti.