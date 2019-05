Incidente ferroviario sulla linea per Opicina: carrello contro treno

Incidente ferroviario alle ore 13.05 di oggi, 15 maggio 2019, nei pressi della stazione di Rozzol sulla linea Trieste-Opicina. Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco di Trieste.

Giunti sul posto hanno riscontrato che durante dei lavori volti al futuro ripristino della linea ferroviaria, per cause ancora da accertare, un carrello ferroviario era andato a colpire un altro convoglio composto da tre carrelli e un locomotore. I Vigili del fuoco hanno quindi provveduto alla messa in sicurezza dei carri incidentati e dell'area del sinistro. L'incidente non ha causato feriti. Sul posto anche personale Polfer e RFI.