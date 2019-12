Tamponamento a tre in galleria di Montebello: chiuso l'ingresso per un'ora

Incidente nella galleria di Montebello alle 11:35 di oggi, mercoledì 18 dicembre. Una Renault Trafic, con un uomo di 35 anni alla guida (iniziali Z.L.), ha tamponato una Ford Fiesta condotta da M.F., un uomo 46enne, spingendola contro una Ford Ecosport. Alla guida di quest'ultima un uomo di 57 anni con iniziali M.R. Sul posto è intervenuta un'ambulanza del 118 ma l'intervento è stato rifiutato. Intervenuta la Polizia Locale per i rilievi, la corsia in direzione via Salata è rimasta chiusa per un'ora circa ed è stato vietato l'ingresso da piazza Foraggi.