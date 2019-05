Camion si schianta in galleria di Prosecco: grave un 35enne

Un camion si schianta contro la parete della galleria di Prosecco sul raccordo autostradale 13: ferito gravemente il conducente, che ha riportato trauma cranico e toracico, entrambi molto seri, dopo essere stato sbalzato fuori dal mezzo in seguito all'impatto. Si tratta di un uomo di 35 anni, che è stato portato in coma e in codice rosso all'ospedale di Cattinara. È successo intorno alle 14.40 di oggi, lunedì 27 maggio. Istituita l'uscita obbligatoria a Prosecco in direzione Venezia. Sul posto la Polizia Stradale, i Vigili del Fuoco e il personale del 118 con ambulanza e automedica.

Gallery