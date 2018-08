Incidente a Grado: donna ferita all'ospedale

Incidente ieri sera attorno alle 20 a Grado in via Monfalcone.

Dai primi accertamenti pare che un'autovettura con targa francese, uscendo dalla Marina di Primero, non abbia dato la precedenza ad un'autovettura italiana che arrivava in direzione Monfalcone.

La donna italiana alla guida è stata trasportata in ambulanza al pronto soccorso dell'ospedale di Monfalcone.

Sul posto sono intervenuti Carabinieri per i rilievi, Vigili del Fuoco e 118.