Incidente in Gvt: strada riaperta

Ennesimo incidente in sopraelevata avvenuto alle ore 17.50 nel solito tratto all'altezza della curva nei pressi di Italcementi, in direzione Molo VII. Una Dacia, condotta da un uomo del '50, inziali Z.F., ha perso il controllo. Fortunatamente sono stati riportati solo lievi danni materiali al mezzo.

A causa dell'incidente la Gvt è stata chiusa per circa 45 minuti con uscita obbligatoria via Caboto - via Malaspina.

Sul posto sono intervenuti 118, polizia locale e Anas.