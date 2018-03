Incidente in ex Gvt: strada chiusa in direzione Molo VII

Ormai è consuetudine: se piove si verifica un incidente nell’ex grande viabilità triestina all’altezza dell’Italcementi.

Anche oggi, venerdì 2 marzo, si è verificato intorno alle 16.30 l’ennesimo schianto che ha costretto la polizia locale a chiudere il tratto di strada istituendo l’uscita obbligatoria in via Caboto per chi è diretto verso Molo VII.

L'incidente ha visto un'auta Lancia Y perdere il controllo autonomamente (forse a causa delle condizioni climatiche e della velocità non adeguata): all guida, per fortuna non è rimasto ferito, S.N. di 20 anni.

Sul posto come della la Polizia locale con due pattuglie: la strada è stata riaperta alle 17.