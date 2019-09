Incidente sul Ra13: quattro feriti, una persona incastrata nel furgone

Incidente tra un'auto e un furgone intorno alle 17:30 di oggi, 16 settembre, sul raccordo autostradale RA13 in direzione Venezia, all' altezza dello svincolo di Fernetti. In totale sono quattro i feriti, lieve trauma per i tre che occupavano l'auto, mentre sono più gravi le condizioni della persona che guidava il furgone, rimasta incastrata all'interno dell'abitacolo. I Vigili del Fuoco sono riusciti ad estrarla dopo circa venticinque minuti. L'uomo ha riportato un trauma toracico ed è stato trasportato a Cattinara in codice giallo.

Sul posto anche la Polizia stradale.