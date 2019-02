Carambola moto macchina in via Canova, due centauri a Cattinara

Incidente questa mattina nel tratto stradale tra via Canova e via Pietà. Da una prima ricostruzione il sinistro, nella quale sono rimaste coinvolte una macchina e due moto di grossa cilindrata, si sarebbe verificato a causa di una mancata precedenza.

Sul posto la Polizia Locale per i rilievi e i sanitari del 118 che hanno accompagnato i due centauri alla guida delle moto all'ospedale. Non sembrerebbero essere in gravi condizioni