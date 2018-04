Incidente questa mattina attorno alle 7 in via Valdirivo all'angolo con via Roma: due le macchine coinvolte.

Sul posto sono intervenuti un'ambulanza in codice giallo, i vigili del fuoco e i carabinieri.

Dopo la valutazione da parte degli operatori i pazienti sono stati portati in Pronto Soccorso all'ospedale di Cattinara in codice giallo.