Brutto incidente in largo Riborgo, motociclista a Cattinara

L'incidente è avvenuto poco prima delle 10. Da una prima ricostruzione sembrerebbero coinvolte una macchina e una moto. Sul posto ambulanza e automedica chiamate in codice rosso. Ad avere la peggio il motociclista, trasportato all'ospedale di Cattinara in codice giallo. Da una prima indiscrezione sembrerebbe aver subito un trauma toracico. La notizia è in aggiornamento