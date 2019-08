Guardia Costiera: due interventi a Grado, coinvolto un peschereccio triestino

Due gli interventi della Guardia Costiera di Grado in meno di 12 ore. Ieri, martedì 13 agosto intorno a mezzogiorno, una barca a vela è entrata in collisione con un peschereccio triestino. È accaduto nella zona tra Primero e Punta Sdobba, nessuno si è fatto male ma si sono verificati danni al mezzo da pesca. La Guardia Costiera è quindi intervenuta per mettere in sicurezza l’imbarcazione.

Questa mattina, invece, un altro intervento per un’avaria al motore di una barca a vela con dei turisti austriaci a bordo. L’imbarcazione si trovava a sei miglia da Porto Buso, tra Grado e Lignano. Gli occupanti erano piuttosto spaventati, soprattutto per il maltempo di questa mattina, in quanto le raffiche di vento creavano serie difficoltà nell'utilizzo delle vele. I turisti hanno quindi avvertito la Guardia Costiera, che li ha riportati in sicurezza a Lignano. Di seguito la foto dell’intervento.

