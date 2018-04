Tremendo schianto a Mattonaia: 3 feriti gravi

Poco prima delle 17 di questo pomeriggio, di martedì 10 aprile, si è verificato un violentissimo incidente a Mattonaia a San Dorligo della Valle: coinvolti una Toyota Rav 4 e un furgone.

Sul posto sono intervenute ben quattro ambulanze e l’automedica del 118 per soccorrere i feriti: tre di questi sono gravi e dopo le valutazioni sul posto sono stati trasportati d’urgenza all’ospedale di Cattinara; una quarta persona invece è riamasti ferita lievemente.

Per estrarre i passeggeri dell’auto è stato necessario l’intervento dei Vigili del fuoco che si sono occupati anche della messa in sicurezza della zona. Per i rilievi e la viabilità Polizia di Stato e Carabinieri.