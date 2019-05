Auto sotto un camion in A4: morto 59enne

Sette pannelli a messaggio variabile con pubblicato “code” di cui il primo sulla A57 e l’ultimo 2 chilometri prima dell’inizio vero e proprio della coda. Stessi messaggi sulla app e sul sito informativo InfoViaggiando. Non sono serviti, purtroppo a mantenere alta l’attenzione del guidatore di un’autovettura che, verso le 15:30 di oggi (mercoledì 29 maggio), è finita sotto il pianale di un camion. Il sinistro è accaduto sull’autostrada A4 in località San Stino di Livenza, dove attualmente non ci sono cantieri attivi. Autovie Venete ha predisposto la chiusura del tratto San Stino di Livenza – Portogruaro in direzione Trieste, ed è stata istituita l’uscita obbligatoria San Stino di Livenza. Lo schianto è avvenuto lungo la corsia di marcia.

L'auto è finita sotto il camion e, a seguito dell’impatto, il conducente dell’auto è deceduto. La vittima è T.A., 59 anni, di Grado. Sul posto la polizia stradale della sottosezione di San Donà di Piave per i rilievi, il personale di Autovie Venete, i vigili del mezzo e l’elisoccorso. Il punto in cui è accaduto il sinistro non è per ora soggetto ai lavori per la terza corsia. Attualmente ci sono 500 metri di traffico bloccato sul luogo dell’incidente.