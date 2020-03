Incidente mortale a Sgonico: tir si ribalta sul RA13, deceduto il conducente

Un autoarticolato si ribalta sul RA 13 e il conducente perde la vita. È successo ieri, mercoledì 18 marzo 2020, alle 21.45. Per cause in fase di accertamento, l'autoarticolatico si è ribaltato lungo il raccordo, in direzione Trieste all'altezza dello svincolo di Sgonico. Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco del distaccamento di Opicina, l'autogru della sede centrale, il personale sanitario del 118 e la Polizia stradale.

