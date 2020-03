Incidente in moto ad Aurisina: 53enne a Cattinara (FOTO)

Incidente stradale intorno alle 12:30 sulla SP5 in località Aurisina. Per cause in corso di accertamento da parte del radiomobile dei carabinieri di Aurisina, un triestino di 53 anni mentre era alla guida della propria moto è stato sbalzato sull'asfalto dopo aver urtato una Volvo. Sul posto sono intervenuti immediatamente i sanitari del 118 per prestare le cure all'uomo riverso sul marciapiede. Il motociclista ha riportato diverse contusioni ma non sarebbe in pericolo di vita. Una volta stabilizzato è stato trasportato all'ospedale Cattinara di Trieste. Sul posto anche una pattuglia dei carabinieri della stazione di Aurisina per agevolare la viabilità e consentire di rilevare il sinistro.





