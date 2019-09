Schianto tra moto e scooter in via Fabio Severo: tre feriti a Cattinara

Tre persone sono rimaste ferite nello schianto tra una moto con targa svizzera e uno scooter che si è verificato oggi, martedì 18 settembre, a mezzogiorno in via Fabio Severo all’altezza del distributore di benzina. I tre sono stati soccorsi dal personale del 118, intervenuto con due ambulanze e automedica, che ha immobilizzato il conducente dello scooter e la passeggera della moto per poi portarli al pronto soccorso di Cattinara. Meno grave il conducente della moto, che ha riportato un trauma al ginocchio. Sul posto anche la Polizia Locale per i rilievi e i Vigili del fuoco. Notizia in aggiornamento.

Gallery