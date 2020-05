Cade dalla bici e sbatte la testa, grave giovane ciclista

Un giovane di 20 anni è stato ricoverato all'ospedale di Cattinara in gravi condizioni dopo una brutta caduta dalla sua bicicletta in strada per Lazzaretto a Muggia. Il ragazzo ha riportato un violento trauma cranico a causa dell'impatto sull'asfalto del manto stradale. Sul posto sono arrivati i sanitari del 118 con un'ambulanza e l'automedica che, dopo averlo stabilizzato ed intubato, l'hanno trasportato in ospedale. Da una prima ricostruzione ancora tutta da confermare, sembrerebbe che il giovane ciclista sia stato visto perdere il controllo del mezzo a due ruote. La prognosi è riservata.

