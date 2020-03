Sfondano il guardrail a passo Pramollo e distruggono l'auto, due triestini illesi

Una vettura con ingenti danni è stata rinvenuta in fondo ad una scarpata ieri domenica 1 marzo intorno alle 7 lungo la strada per Passo Pramollo a Pontebba.

L'incidente

I Carabinieri di Moggio Udinese giunti sul posto per i rilievi, hanno constatato che non vi era nè il conducente nè eventuali passeggeri. Una volta rintracciato il proprietario della vettura, una Chevrolet Matiz, si è scoperto poi che i due giovani, che viaggiavano sull'auto, per cause ancora non chiare sarebbero usciti di strada perdendo il controllo del mezzo sfondando il guard-rail e finendo nella scarpata laterale della carreggiata.

I giovani, originari di Trieste, sarebbero rimasti illesi. I carabinieri di Pontebbe hanno portato avanti la ricostruzione della dinamica. Gli stessi militari dell'Arma hanno sentito i due ragazzi nella mattinata di domenica 1 marzo. Terminate anche le operazioni di rimozione del mezzo rimasto completamente distrutto nell'impatto.