Grave incidente in via Giulia: scooter investe pedone e poi finisce contro un'auto

Brutto incidente avvenuto intorno alle 18.45 in via Giulia all'angolo con via Margherita. Uno scooter Honda SH150, condotto da un uomo, ha investito un pedone che stava attraversando la strada e dopo l'urto è finito a sua volta contro un'auto che transitava nella corsia opposta.

Gravissime le condizioni del pedone rimasto a terra, rianimato dal personale medico giunto sul posto con due ambulanze e un'automedica.

Dopo la stabilizzazione il pedone, uomo, è stato trasportato d'urgenza all'ospedale di Cattinara in codice rosso.

Per agevolare nella messa in sicurezza della strada e per i rilievi del caso sul posto anche vigili del fuoco e polizia locale. La strada è stata anche chiusa al traffico ma soltanto per una ventina di minuti.