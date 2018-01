Incidente in via Mazzini: pedone investito dal bus (FOTO)

Brutto incidente questa mattina intorno alle 11 in via Mazzini, incrocio con via Roma. Un pedone è stato investito da un autobus che procedeva in direzione piazza Goldoni.

Sul posto sono immediatamente intervenuti gli operatori della polizia locale e del 118 con auto medicalizzata e ambulanza: gravemente ferita con forte trauma cranico la persona investita, trasportata all'ospedale di Cattinara.

Stando ad alcune testimonianze dei passanti il pedone avrebbe impegnato l’incrocio con il semaforo rosso, forse distratto dal cellulare.