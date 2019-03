Incidente in piazzale de Gasperi: scooterista all'ospedale

Schianto auto-scooter questa mattina alle 6:15 in piazzale De Gasperi: una Volkswagen Passat proveniente da via Rossetti ha centrato in pieno uno scooter proveniente da via Cumano. Il conducente, un uomo intorno alla trentina, è rimasto ferito nella caduta, ma non in maniera grave. Intervenuto il 118 per i soccorsi e il nucleo radiomobile dei Carabinieri per i rilievi.