Ancora auto contro guardrail su RA 13 (FOTO)

Secondo incidente analogo a distanza di poche ore sul Raccordo Autostradale 13, questa mattina verso le 8, all'altezza di Prosecco (km 12,100). Anche in questo caso si tratta di un'auto che è finita contro il guardrail autonomamente.

All'arrivo dei Vigili del Fuoco gli occupanti della vettura erano fortunatamente già usciti da soli dal mezzo.

I Vigili del Fuoco hanno quindi provveduto a mettere in sicurezza la vettura incidentata e l'area del sinistro. Sul posto anche Polstrada, Anas e Forze dell'Ordine.

È stata chiusa temporaneamente la carreggiata in direzione Venezia con uscita obbligatoria allo svincolo per Prosecco.