Incidente in Gvt: ciclista investito, chiuso l’ingresso da Campi Elisi

Ancora non sono note le generalità dei coinvolti nella dinamica dell’incidente avvenuto intorno alle 15 di oggi, venerdì 12 gennaio, poco dopo l’ingresso della Gvt da Campi Elisi-passeggio Sant’Andrea, ma stando alle prime indiscrezioni pare che lo schianto sia avvenuto tra un’auto e una bicicletta.

Sul posto sono prontamente intervenuti gli operatori del 118 per le cure del caso e della Polizia locale per chiudere l’accesso alla superstrada ed effettuare i rilievi di rito.