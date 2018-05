Grave incidente sulla sopraelevata: un ferito e strada chiusa

Tremendo schianto questo pomeriggio, intorno alle 13.35 di giovedì 17 maggio, lungo la ex Gvt, 300 metri dopo l’uscita di via Svevo in direzione trieste: una Renault Megane ha perso il controllo andando a schiantarsi violentemente contro i guardrail per cause ancora da accertare.

Gravi le condizioni dell’uomo alla guida (F.D. di 44 anni): estratto dal veicolo dai vigili del fuoco è stato poi soccorso dal personale del 118 giungo sul posto che dopo averlo stabilizzato lo ha trasportato all’ospedale di Cattinara.

Per i rilievi e soprattutto chiudere il tratto di strada istituendo l’uscita obbligatoria in via Svevo la polizia locale con il supporto dell’Anas.

Dopo le operazioni di pulizia del manto stradale e la messa in sicurezza della carreggiata, la strada è stata riaperta poco prima delle 15.