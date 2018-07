Incidente scooter-furgone in via Revoltella

Brutto incidente ieri pomeriggio in via Revoltella verso le ore 16 nei pressi della chiesa. Secondo alcuni testimoni sul posto e una prima ricostruzione, l'incidente sarebbe avvenuto per una mancata precedenza e il manto stradale bagnato. Come si può notare dalla foto arrivata in redazione, sono stati coinvolti un furgone e uno scooter.

Lo scooterista è stato portato a Cattinara dall'ambulanza. È stato tenuto la notte in ospedale sotto stretto monitoraggio per un forte trauma toracico e dimesso circa un'ora fa con una prognosi di 20 giorni.