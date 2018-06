Incidente tra scooter in via dell'Istria: due feriti a Cattinara

Brutto incidente questa mattina attorno alle 7.30 in via dell'Istria all'altezza di via dei Vigneti. Coinvolti due scooter, uno Yamaha X-City condotto da un ragazzo del '94, iniziali M.D., e un Kymco Agility con alla guida un uomo di 75 anni, iniziali M.V.. , entrambi rimasti feriti.

La dinamica è ancora in fase di accertamento: entrambi i veicoli provenivano da via Baiamonti, si presume che ci sia stato un tamponamento da parte dello Yamaha ma è ancora tutto da verificare.

Sul posto sono intervenuti 118, Polizia locale per i rilievi, la viabilità e nucleo infortunistico ed il servizio tecnico per la pulizia della strada.

I due conducenti sono stati tempestivamente trasportati all'ospedale di Cattinara in gravi condizioni, in particolare l'uomo alla guida del Kymco è in prognosi riservata.

Il traffico ha subito qualche rallentamento, con un senso unico alternato per circa 45 minuti.