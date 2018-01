Incidente in via Roma, scooterista all'ospedale

Incidente oggi, venerdì 19 gennaio, verso le 16.30, tra un scooter Honda Sh e una Ford CMax in via Roma, davanti al negozio Prenatal, al numero 8, subito dopo l’incrocio con via Mazzini.

Ad avere la peggio il giovane scooterista che è rimasto a terra, ferito ma cosciente, ed è stato soccorso dal 118 giunto sul posto con un’ambulanza.

Sul luogo anche la Polizia di Stato che ha iniziato a dirigere il traffico con i poliziotti di quartiere, sostituiti poi dalla Polizia locale che si è occupata inoltre di eseguire i rilievi di rito per risalire alla corretta dinamica.