Incidente Sgonico, 15 chilometri di coda in Slovenia (VIDEO)

Tutto bloccato anche sull'autostrada slovena in entrata verso l'Italia. La segnalazione ci è stata inviata da una nostra lettrice (che ringraziamo) e che ci ha scritto: "Siamo fermi a circa 15 chilometri dal confine da almeno 15 minuti. C'erano le comunicazioni sull'autostrada ma non pensavamo di trovare così tanto traffico". Nel video si vede la lunghissima coda di camion in direzione Fernetti.

Presumibilmente, l'incidente sul raccordo autostradale all'altezza di Sgonico ha letteralmente paralizzato il traffico veicolare sulle strade in entrata verso Trieste e successivamente in direzione Venezia, a causa di un sinistro tra un camion e una macchina nel quale ha perso la vita il conducente dell'autovettura.