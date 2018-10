Incidente a Sgonico: moto sotto un camion, un ferito grave

Una moto finisce sotto un camion in un violento incidente. È successo questo pomeriggio, martedì 2 ottobre, intorno alle 15 sulla superstrada a Sgonico, nei pressi del raccordo autostradale Trieste-Lisert in direzione Venezia. Il motociclista, un uomo di 53 anni, è rimasto incastrato con le gambe tra le lamiere sotto il mezzo pesante, che è stato sollevato grazie all'intervento dei vigili del fuoco. Il ferito, che sarebbe in gravi condizioni, è stato poi trasportato a Cattinara dai sanitari del 118. L'incidente è stato rilevato dalla Polstrada e il Comune ha segnalato la presenza di code fino a Prosecco.